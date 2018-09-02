Повторила на бис: в Сеть попало новое видео безумной пляски Терезы Мэй

Премьер Великобритании во время своего африканского турне удивляла оркужающих часто. Смотрите на видео все горячие танцы Терезы Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завершила официальное трехдневное турне по странам Африки. В последний день своего африканского турне Тереза побывала в Кении. На встрече с местными скаутами она так вдохновилась танцами рдетей, что попыталась подражать им и исполнила несколько движений и даже поворот, чем вызвала восторг у собравшихся.

Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками. Смотрите на видео все африканские танцы британского премьера.