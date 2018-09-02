Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном

Гражданская панихида началась в восемь утра. В зал продолжает прибывать все больше людей, на Триумфальной площади выстроилась очередь.

Церемония прощания с артистом изначально должна была начаться в 10 утра. Однако из-за большого количества желающих проститься с певцом ее перенесли на два часа раньше.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом проходит в московском Концертном зале имени Чайковского. Позднее в воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.