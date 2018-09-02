Потрясающее зрелище: смотрите онлайн Церемонию открытия III Игр кочевников

На побережье Иссык-Куля в Кыргызстане в воскресенье открываются III Всемирные игры кочевников.
Смотрите зрелищное театрализованное представление с церемонии открытия турнира. Будут использованы новейшие технологии, приятного просмотра.
На побережье Иссык-Куля в Кыргызстане в воскресенье открываются III Всемирные игры кочевников.
Смотрите зрелищное театрализованное представление с церемонии открытия турнира. Будут использованы новейшие технологии, приятного просмотра.
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