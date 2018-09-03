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В Кишиневе вспоминают о жертвах теракта в Беслане

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В захваченной террористами школе в 2004 году погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Жители Молдовы принесли цветы к посольству России в Кишиневе, вспоминая о детях Беслана, погибших от рук террористов в 2004 году. Эту печальную традицию в Молдове поддерживают уже четырнадцать лет. 

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

Третьего сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата приурочена к трагическим событиям, которые произошли в североосетинском городе Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Школа №1 в Беслане была захвачена отрядом террористов 1 сентября во время праздничной линейки. Террористы захватили более тысячи заложников, которых собрали в спортзале школы. Людей, в том числе маленьких детей, удерживали в школе три дня, не давая им воды и пищи.

 

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Теги:
Беслан, террористические атаки
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