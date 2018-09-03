Кассир не умеет считать, а покупатель не может получить товар - видео

В сети стал популярным ролик, где видно, как женщина-кассир требует у покупателя заплатить "одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей".

"Одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей", — смело утверждает женщина, ролик с которой озаглавили в интернете "Жертва ЕГЭ".

Пользователи социальных сетей массово спорят об умственных способностях продавщицы на видео. Некоторые, как пишет Sputnik Армения, утверждают, что ее просто "переклинило", с кем не бывает, другие же просят героиню ролика не позорить учителя математики, который ей преподавал в школе.

Вообще под видео огромное количество забавных комментариев, нередко более смешных, чем сам ролик. При этом стоит отметить, что девушка ведет себя вполне уравновешено. Она не хамит и не оскорбляет мужчину, который снимает ее. Это и стало основным аргументом для защитников героини.

"Ну заработался человек и что? Автор видео хоть бы закрыл лицо героини, а то выложил в открытом доступе на потеху толпе. А что сейчас чувствует эта девушка? Я прочла, что она уволилась и удалилась из соцсетей. Люди стали жестоки к друг другу, она не заслужила этих оскорбительных комментариев!﻿", — написала пользователь Agent Blond.

В любом случае, стоит похвалить женщину за упорство. Не каждый способен повторять одну фразу по нескольку раз без перехода в истерику.