Американец снял на видео "Бога", идущего по облакам

Во время прямой трансляции шторма в Алабаме, которую вел в соцсетях местный житель, удалось запечатлеть на видеокамеру уникальные кадры: человеческий силуэт шествовал по небу, прямо по облакам.

Во время погодных катаклизмов нередко проявляется то, что, как говорится, среди бела дня не увидишь. Во время ведения прямой трансляции в соцсетях шторма, произошедшего в Алабаме (США), удалось заснять на видео кадры, которые сначала возбуждают неверие, а затем искренне поражают: на камеру запечатлели человеческий силуэт, который шествовал по небу.

Среди хмурого и черного штормового неба появился яркий просвет, в котором спустя несколько секунд началось необычное движение.

"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", – говорит о время трансляции автор видеосъемки.

В мгновение ока в светлом просвете среди туч появился отчетливый человеческий силуэт, который "дошел" до края просвета и исчез.

Увиденное повергло присутствующих и пользователей соцсетей в настоящий шок. В комментариях в видео несложно проследить крики: "Это — знак свыше!". Некоторые подписчики видеоблогера и вовсе заявляют, что на кадрах появился не сам Всевышний, а ангел.