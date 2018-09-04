Жуткое видео: леопард укусил посетителя сафари-парка за ногу – видео

Благодаря готовности гида к подобным ситуациям и мужественности посетителя парка, знакомство с хищником закончилось без тяжелых последствий: смотрите на видео, как это было.

Этот опасный инцидент произошел в сафари-парке в дельте Окаванго (Ботсвана, Африка). Любопытный леопард заинтересовался стоящим рядом автомобилем и решил посмотреть, что там интересного.

А там в неестественной позе сидел турист, и его нога почти высовывалась из двери. Это и привлекло хищника. К счастью, водитель предупредил мужчину, что двигаться ни в коем случае нельзя, чтобы не напугать его.

Леопард же начал исследовать ботинок туриста и трогать его ногу своими лапами с выпущенными когтями. Ближе к концу знакомства он легонько укусил мужчину за ботинок и оставил пару ран на ноге. После этого водитель завел транспорт, чем спугнул хищника.