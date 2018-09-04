Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

Сборная Молдовы начала тренировки на базе в Вадул луй Водэ – смотрите на видео, как футболисты готовятся к старту в Лиге наций.

Игроки национальной сборной во второй группе лиги "D" сразятся с Люксембургом, Белоруссией и Сан-Марино за право получить путевку на Евро-2020.

Первая встреча в рамках нового турнира для подопечных Александра Спиридона пройдет на выезде 8 сентября. Соперник – Люксембург.

"Первая игра будет самой сложной. Как говорится, как начнешь турнир, так его и закончишь. Это соревнование очень похоже на Лигу Чемпионов. Очень скоротечное, пройдет буквально за три месяца, и одна из команд этой группы, где все примерно равны, попадет на чемпионат Европы, большего стимула не может быть. Такое может быть раз в жизни, чтобы команда такого уровня попала в финальную часть европейского первенства", — заявил Sputnik Спиридон.

Молдавская футбольная сборная получила шанс попасть на чемпионат Европы>>>

Всего через пару дней после стартовой встречи, 11 сентября, молдавская сборная примет на стадионе "Зимбру" команду Белоруссии.

На обе встречи вызваны 24 футболиста.