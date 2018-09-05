Вот что происходит, когда молния ударяет в мобильный телефон

Женщина снимала на телефонную видеокамеру бушующую грозу, пока молния не ударила в гаджет. Случайный эксперимент чуть не завершился трагедией. Смотрите на видео, что именно произошло.

Сильный дождь с грозой, который сегодня прошел в Молдове, снова напомнил, что шутить со стихией, а, тем более, во время стихии — опасно для жизни. Это видео, которое было сделано в июле, — лучшее тому подтверждение.

Напомним, жительница шотландского городка Галашилс Трейси Кутлуол впечатлилась апокалиптическими пейзажами во время грозы. Она решила зафиксировать происходящее на видео. Сначала она документировала происходящее через закрытое окно, но, видимо, эффекта и качества оказалось недостаточно, и она открыла окно нараспашку. Увидев молнию, в восторге женщина произнесла: "Меня же может ударить током". И буквально через мгновение электрический заряд попал в ее телефон, отметившись на видео голубой вспышкой.

Молния, как правило, бьет в участки, где есть сильная неоднородность электромагнитного поля. А когда работает телефон, он создаёт неоднородное поле примерно в радиусе до полуметра. Специалисты говорят, что для масштабов грозовой активности это мало. Но береженого, как говорится, Бог бережет.