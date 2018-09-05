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Олешко не узнал Кишинев: что поразило актера на исторической Родине

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© Youtube / Chisinau Airport

Смотрите на видео, какую историю, связанную с Молдовой, рассказал Олешко во время своего короткого визита в нашу страну.

Уроженец Кишинева, известный актер и телеведущий Александр Олешко был в молдавской столице в течение двух дней. Вместе со съемочной группой актер снимал документальный биографический фильм, премьера которого состоится в конце года.

"Благодарен за внимание и любовь, потому что где бы я ни был в Кишиневе, в том числе в аэропорту, все ко мне были очень радушны и внимательны", — отметил Олешко. 

Александр Олешко
© Sputnik / Михаил Мордасов
Олешко спел на молдавском языке с участником второго сезона "Ты супер!"

Артист также рассказал свою историю, связанную с кишиневским аэропортом, как еще в советские времена его брали туда артисты, с которыми он репетировал.

"Раньше с правой стороны в здании была мозайка, а на втором этаже – ресторан. Сейчас аэропорт удивительно красивый и современный, очень удобный", — сообщил Олешко.

Артист отметил, что специально решил воспользоваться общим входом, "чтобы посмотреть, как здесь здорово".

"Мне здесь нравится. Очень люблю край, который дал мне жизнь, напитал меня солнцем лет на 300 вперед", — заключил Олешко.

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Теги:
актер, аэропорт, история, визит, Александр Олешко, Молдова, Россия
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