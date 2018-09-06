Видео: тюнинг, который заставляет трепетать всех водителей

Что такое тюнинг?
Это техническое усовершенствование внешнего или внутреннего оборудования автомобиля, в том числе деталей интерьера.
Что такое очень крутой тюнинг?
Смотрите видео!
Посмотрев этот видео-ролик, вы сразу поймете, как нужно любить свою машину: потому что этот тюнинг будоражит воображение очень сильно.
Что такое тюнинг?
Это техническое усовершенствование внешнего или внутреннего оборудования автомобиля, в том числе деталей интерьера.
Что такое очень крутой тюнинг?
Смотрите видео!
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