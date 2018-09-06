Что заявила Виктория Скрипаль на пресс-конференции в Москве

Племянница отравленного в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория дала пресс-конференцию в Москве.

Она сообщила, что хочет поехать в Англию, чтобы дать показания британской полиции, однако ей отказывают в визе для въезда в страну.

"У меня спрашивают: как вы думаете, когда сможете попасть в Великобританию? Я вам могу ответить честно — только через 10 лет, когда сменится вся политическая элита в Великобритании, уйдет в небытие. Ее место займут другие люди, и вот тогда я смогу попасть в Великобританию", — сказала Виктория.

Она добавила, что британская полиция за все время ни разу не выходила на связь ни с кем из родственников Сергея и Юлии Скрипалей в России.

"Местоположение я не знаю. Знаю, что они находятся на территории Англии, потому что идут звонки с английского номера, но где конкретно — нет. Мы этот вопрос не обсуждали", — уточнила она.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.