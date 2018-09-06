Страшные последствия землетрясения: колоссальные разрушения в Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в 3.08 в ночь на четверг (21.08 в среду по кишиневскому времени), имеются многочисленные повреждения домов и дорог.
Количество погибших в результате трагедии выросло до девяти. Еще около 30 человек числятся пропавшими без вести. Не менее 366 — пострадали, у подавляющего большинства неопасные для жизни травмы.
Закрыт аэропорт в Саппоро, отменены все авиарейсы. Ожидается, что полеты будут возобновлены 7 сентября.
Остров практически обесточен, без света остаются почти три миллиона домов. Больницы переведены в режим автономного электропитания.
В спасательных операциях участвуют 20 тысяч человек.
Кроме того, отменен товарищеский матч между футбольными сборными Японии и Чили, который должен был состояться в пятницу в Саппоро.