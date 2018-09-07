Встреча после разлуки: как выглядит истинное счастье, показано на этом видео

Это видео заставит растаять даже самое черствое сердце. Камера запечатлела момент, когда отец воссоединяется со своим сыном с синдромом Дауна — спустя неделю тягостной разлуки.

Сын, 53-летний Мэтт Кобринк, вернулся в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса, куда он летал для встречи с его любимым бейсболистом Аароном Джаджем из команды "Нью-Йорк Янкиз".

Но поездка означала, что Мэтт будет вдали от своего 88-летнего отца целую неделю, впервые за 25 лет с тех пор, как скончалась его мать.

Сестра Мэтта Марси решила записать момент возвращения брата, потому что она знала, как сильно он скучает по отцу.

На видео Мэтт мчится по эскалатору и почти спотыкаясь, бросается к отцу, чтобы поприветствовать и расцеловать его. После недолгого разговора они отравляются домой.

Дедушка не понял, с какой стороны камера у телефона, и нечаянно снял шедевр>>>

Не думайте, что причиной горячих сыновьих чувств стала болезнь героя видео. Эмоционально люди с синдромом Дауна не отличаются от своих здоровых сверстников. Более того, их чувства обычно даже искреннее и сильнее — из-за более ограниченного, по сравнению со здоровыми детьми, круга общения, дети с синдромом Дауна больше привязаны к родителям.

В общем, посмотрите сами. Бумажные салфетки для слез обязательны. Еще больше эмоций и ярких впечатлений — в сюжете "Утро с нами!"