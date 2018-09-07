Кровь стынет в жилах: в храме поселились "призраки" - видео

Смотрите на видео, какие "привидения" поселились в храме святого Георгия - кадры, от которых кровь стынет в жилах.

Жуткие "привидения" храма святого Георгия сделали церковь популярной среди туристов.

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Еще в 1968 году во время похорон на прихожан обрушился потолок. Тогда местные жители посчитали это знаком и решили, что не следует восстанавливать церковь.

Спустя почти полвека, в 2012 году, художник Якуб Хадрава заселил храм "призраками".

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По словам скульптора, это фигуры местных судетских немцев, которых чехи депортировали в конце Второй мировой войны.