Кровь стынет в жилах: в храме поселились "призраки" - видео

Жуткие "привидения" храма святого Георгия сделали церковь популярной среди туристов.
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Еще в 1968 году во время похорон на прихожан обрушился потолок. Тогда местные жители посчитали это знаком и решили, что не следует восстанавливать церковь.
Спустя почти полвека, в 2012 году, художник Якуб Хадрава заселил храм "призраками".
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По словам скульптора, это фигуры местных судетских немцев, которых чехи депортировали в конце Второй мировой войны.