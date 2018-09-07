Вечно молодой: пенсионеры "взорвали" танцпол - видео

Молодость в душе - так можно сказать про двух пенсионеров, которые "взрывают" танцпол, смотрите видео.

Жители Австрии, 70-летний Дитмар Эррентраут и его прекрасная супруга — 64-летняя Нелли, совершенно не потеряли вкус к жизни. В своем возрасте они находят плюсы. А их страсть — танцы, которыми они занимаются уже очень давно.

Живут супруги в городе Дюрмерсхайм в Баден-Вюртемберге, а посмотреть на их выступления собираются толпы людей.

Кстати, несколько лет назад Дитмар и Нелли стали самой знаменитой парой не только в родной Европе, но и во всем мире. Все благодаря танцам, смотрите, как под их ногами "горит" паркет.