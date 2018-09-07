"Хочу замуж, а не книжки читать": видео беседы первоклашки с мамой покорило Сеть

На этом видео милая маленькая девочка сидит перед книжкой и плачет, потому что не хочет читать, а хочет замуж.

Не успел начаться новый учебный год, как в Сети уже появляются смешные и забавные видео о школьниках и школьницах. В этом ролике, который покорил Интернет, маленькая девочка, первоклашка, жалуется маме, что не хочет учиться ни в школе, ни в институте. Что ей пора замуж. На вопрос мамы "а не рано, ли?", девочка отвечает, что уже даже поздно. Смотрите философскую беседу матери с дочерью на видео.