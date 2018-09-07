Во власти стихии: потоки воды унесли женщину

Инцидент произошел на одной из улиц Ялты. На видео он попал случайно. Очевидец снимал потоки воды, образовавшиеся в результате ливня, и в какой-то момент в кадре промелькнула женщина, которую сбило с ног течением.
На помощь ей бросились несколько мужчин, но им далеко не сразу удалось вытащить пострадавшую из воды.
В четверг на Ялту обрушился ливень. В результате оказались затоплены подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.
Из-за непогоды без света частично остались поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль.