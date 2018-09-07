Их запомнили навсегда: семь лет назад упал ЯК-42 с хоккеистами "Локомотива"

Авиакатастрофа унесла жизни 44 человек, выжить удалось лишь одному.

Седьмого сентября 2011 года потерпел крушение самолет Як-42 под Ярославлем. Катастрофа унесла жизни 44 пассажиров.

Погиб практически весь основной состав ярославского "Локомотива" — одного из самых титулованных хоккейных клубов России.

Самолет упал при взлете недалеко от аэропорта Туношна. На борту находились 45 человек — экипаж, тренерский штаб, игроки.

При крушении выжили двое: игрок Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. От ожогов и травм Галимов умер в больнице 12 сентября.

Суд в 2015 году признал виновным в крушении Як-42 экс-замглавы авиакомпании "Як Сервис" Вадима Тимофеева.

Однако судимость и наказание — пять лет колонии-поселения — с него сняли в зале суда в связи с амнистией. В 2017 году следствие пришло к выводу о виновности пилотов самолета и прекратило дело в связи с их смертью.