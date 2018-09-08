Видео, леденящее кровь: люди спасли льва, на которого напали разъяренные львицы

Посетители сафари-парка стали свидетелями жуткого зрелища: смотрите на видео, как львицы по непонятной причине атаковали самца и чуть его не убили.

Этот страшный инцидент произошел в сафари-парке West Midland (Великобритания). На кадрах видно, как множество львиц окружает одного единственного льва, после чего самки впиваются в его тело зубами и когтями.

Их зверская атака продолжается около минуты, после чего в разборки приходится вмешаться сотрудникам сафари-парка. Они стараются спугнуть их наездом на машине, но это не помогает, и тогда в ход идет огнетушитель.

Однако бой не прекращается – животные лишь уходят в другое место. Туда подъезжает уже другая машина с сотрудниками парка, которые снова пытаются разогнать львиц.