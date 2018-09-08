Кровожадный леопард набросился на собаку, но она дала сдачи – видео

Очевидцам случайно удалось снять на камеру странную стычку между леопардом и собакой в лесу: ее отваге и умению постоять за себя можно только позавидовать.

На кадрах видно, как на дороге лежит случайно попавшая на территорию сафари-парка в Индии собака. Она перегородила дорогу его посетителям и не давала им проехать. Слева от дороги же в кустах прячется леопард.

Он выжидает и через какое-то время резким рывком бросается на собаку, однако та успевает среагировать и не попасть в лапы хищника. Она поджимает хвост и начинает без остановки лаять на леопарда, который стоит как вкопанный, словно вообще не понимает, что там происходит.

Эта ситуация выглядит настолько странно и неожиданно для хищника, что тот даже не пытается продолжить атаку, а просто стоит и смотрит на собаку. Прослушав безудержный лай около минуты, леопард начинает шаг за шагом уходить, оглядываясь назад, и в конце концов исчезает из поля зрения. А собака все еще лает.

Сотрудники сафари-парка заявили, что леопард тихо ушел только потому, что позади собаки стояли машины с людьми. Если бы их не было, собака бы не пережила атаку, посчитали они.