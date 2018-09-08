Невероятное видео: дайвер ввел тигровую акулу в транс‍

Профессиональному дайверу на Багамских островах удалось погрузить в транс тигровую акулу.

На видеозаписи, которая появилась в сети, видно, что акула подплывает к аквалангисту, а затем он прикасается к ней рукой, погрузив хищницу в трансовое состояние.

Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла. При этом ее сородичи никак не отреагировали на происходящее.

Некоторые СМИ сообщают, что дайвер погрузил акулу в состояние танатоза. Это защитная реакция, при которой некоторые животные, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.

Однако специалисты видеопроизводства утверждают, что на самом деле акулу не погружали в транс, а просто замедлили видео.

Ведь если приглядеться, то можно заметить, как замедляются движения всех участников действия.

Тигровая акула — одна из наиболее распространенных видов акул на Земле.

В тропических водах тигровая акула представляет собой едва ли не наиболее опасный для человека вид. Известно много случаев, когда в желудках пойманных акул находили человеческие части тела.

Некоторые находки, вероятно, можно объяснить пожиранием трупов, но многие из жертв, несомненно, встретились с акулой еще живыми и здоровыми.