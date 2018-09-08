Такой жуткой красоты вы не видели: розовые озера под Самарой попали на видео

В Самарской области вода в озерах неожиданно стала розовой, сельчане говорят, что это — последствия слива химических отходов.

В Сети набирает популярность видео, на которое попали два больших озера розового цвета в Кинельском районе Самарской губернии.

Возле озер расположены сразу несколько крупных промышленных предприятий: бетонный, комбикормовый, нефтебаза, пивоваренный заводы и свинокомплекс. Районные власти уверяют, что причин для тревоги нет. По одной из версий, вода изменила цвет из-за водорослей и бактерий, вырабатывающих красный пигмент.