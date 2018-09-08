Детская песня "Чунга-чанга" с грузинским акцентом гремит в сети - видео

Популярная поныне детская песня о безмятежной жизни на тропическом острове "Чунга-Чанга" в исполнении известного грузинского певца Гии Коркоташвили продолжает покорять социальные сети.

На видео бывший спортсмен-регбист в одном из ресторанов Тбилиси перепел с друзьями песню "Чунга-чанга". Мужчина, ныне занимающийся музыкой и снимающийся в кино, шикарно переделал хит советских времен. Необычное исполнение быстро распространилось в социальных сетях.

Гия Коркоташвили с музыкантами трио "Дарбази" также был приглашен на передачу "Вечерний Ургант". Видео с блистательным исполнением советской классики было перезалито на множестве YouTube-каналов, набрав в общей сумме более миллиона просмотров.