Начало блокады Ленинграда: редкие видеокадры страшного испытания времен ВОВ

Ровно 77 лет назад началась блокада Ленинграда: испытание голодом и холодом не сломило дух защитников города, ленинградцы отстояли его.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада стала самой кровопролитной осадой города в истории человечества. Она длилась 872 дня.

В блокаде оказались 2 миллиона 887 тысяч жителей Ленинграда, в том числе 400 тысяч детей. Гитлеровцы выпустили по городу около 150 тысяч снарядов, сбросили больше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. От голода и обстрелов погибли свыше 641 тысячи человек.

По другим данным, блокада унесла до полутора миллионов жизней. В 1965 году Ленинграду присвоено звание "Город-герой".