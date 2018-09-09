Видео, которое "снесет мозг": иллюзионист заставил зрителей поверить в магию

На американском шоу талантов артист выступил с настолько необычными трюками, что в существование чудес можно поверить без всяких вопросов.

Известный в США иллюзионист и фокусник Шин Лим, специализирующийся на трюках с картами, оказался в полуфинале шоу талантов America's Got Talent. Так как с каждым новым туром ставки растут, выступления нужны просто феерические, и парень с этим справился.

Самое интересное, что Шин научился всем трюкам, смотря соответствующие ролики в YouTube. О нем начали узнавать в 2012 году, когда ему было 20 лет. В 2015 году благодаря своим выступлениям и победам во многих чемпионатах по фокусам он стал известен всем в США.

Молодому фокуснику пророчат великое будущее многие эксперты и критики. Его относят к так называемой третьей волне иллюзионистов, ставя Шина на одно место с такими знаменитыми фокусниками, как Дэвид Копперфильд и Дэвид Блейн.

У иллюзиониста есть свой канал на YouTube, где он периодически отвечает на вопросы о себе, показывает новые трюки и делает многое другое. Главная цель Шина – попасть в Лас-Вегас, и победа в шоу талантов может ему в этом помочь.