Отец "Войны и мира": 190 лет со дня рождения Льва Толстого - редкие кадры

Девятого сентября 1828 года в Ясной Поляне появился на свет человек, которому было суждено стать великим писателем.

Великий русский писатель Лев Толстой родился ровно 190 лет назад. Его первая повесть "Детство" появилась в печати, когда автору было 24 года. Толстой написал более 300 статей, трактатов, открытых писем, интервью.

В 1906 году отказался от Нобелевской премии, поскольку считал деньги злом. Также Толстой первым отказался от авторского права. Писатель призывал не отвечать насилием на насилие, поддерживал принципы всепрощения и всеобщей любви.

"Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя", — говорил Толстой. На редких кадрах кинохорники — моменты из жизни великого писателя.