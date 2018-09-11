Бои без правил: на видео попала жестокая драка змеи и дятла

Это видео запечатлело жестокую схватку животных, у которых разная среда обитания. Но голод — не тетка.
На кадрах видно как огромная змея, вероятно, даже питон, выползает из дупла. Очевидно, это гнездо дятла, и, возможно, там были птенцы или кладка яиц. Иначе как объяснить, почему пернатый готов "разорвать" на куски рептилию.
"И вправду этот дятел — отважная птица.. А змея — гадюка!", — невесело шутят в соцсетях.
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