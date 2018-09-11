Видео: отважный дятел сражается со змеей, защищая птенцов

Смотрите на видео, как змея залезла в гнездо птицы, где были ее птенцы, пока той не было, но мать не отдала своих детей без боя.

Это удивительное видео было снято в Перу. Туристы во время отдыха плыли по реке и заметили, как дятел в панике кружил вокруг дерева и стучал в дырку. Через какое-то время оттуда вылезла змея.

Тут и началось самое интересное – дятел принялся клевать хищника, который позарился на гнездо, а тот нападал в ответ. В какой-то момент из-за ошибки птицы змея крепко вцепилась ей в шею, но удержать ее не вышло.

Однако дятел не сдался и начал клевать обидчика снова, но после очередной атаки хищник снова схватил его за шею. Обессиленная птица отлетела подальше и уже ничего не могла сделать – этот бой был проигран. По мнению гидов, она была обречена на смерть – глубокие раны и запах крови сделали бы ее легкой мишенью для других хищников. Выходит, мать билась до последнего и пожертвовала собой в попытке спасти детей.