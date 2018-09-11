В России стартовали масштабные учения "Восток - 2018" - видео

Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.
Они проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу.
Маневры на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников.
На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
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