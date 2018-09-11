Бесподобные реакции детей на открытие коробки с сюрпризом

Три минуты счастья — на этом видео подборка из забавных моментов открытия детьми коробок с сюрпризом.
В ролике запечатлено все: и круглые от удивления глаза, и слезы, и плач, и побег как можно дальше.
Самое смешное, что боятся выпрыгивающей из коробки игрушки не только детишки, но и их родители, которые, порой, даже не могут устоять на ногах от страха.
Хоть эта игрушка и предназначена для детей, а ее цель – веселить, для многих детей такой "сюрприз" оборачивается испугом, и им вряд ли захочется развлекаться с такой вредной штукой.
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