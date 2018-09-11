Путин и Си Цзиньпин приготовили блины

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров на Восточном экономическом форуме посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где поели блины.

Завернув в готовые блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали их: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки, сообщает РИА Новости.