Путин и Си Цзиньпин приготовили блины

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров на Восточном экономическом форуме посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где поели блины.
Завернув в готовые блины черную и красную икру, лидеры двух стран попробовали их: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки, сообщает РИА Новости.
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