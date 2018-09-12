Смотрите на видео, как кран, упав, разрезал дом на две части. Это случилось в США — во время строительных работ. Подъемный кран, упав, разрезал дом на две части. Впрочем, смотрите сами.
Смотрите на видео, как кран, упав, разрезал дом на две части. Это случилось в США — во время строительных работ. Подъемный кран, упав, разрезал дом на две части. Впрочем, смотрите сами.
Этому забавному видео уже несколько лет, но его не перестают распространять в соцсетях и умиляться движениям девочки
Три минуты счастья -на этом видео подборка из забавных моментов открытия детьми коробок с сюрпризом.
Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров на Восточном экономическом форуме посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где поели блины.
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Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.
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