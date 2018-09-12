Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео

Этому забавному видео уже несколько лет, но его не перестают распространять в соцсетях и умиляться движениям девочки

Маленькие дети очень любят повторять за взрослыми все, что те делают или говорят. Вот и эта малышка на концерте то ли в садике, то ли в школе изумилась музыкой хора и решила "дирижировать" им сама.

На видео видно, как эмоционально и активно малышка жестикулирует, точно попадая под тон хора и музыку пианино. Кроме того, она еще и молча поет, открывая рот под музыку.

Конечно, такая милая малышка не могла оставить пользователей Сети равнодушными, и это видео обрело в свое время бешеную популярность, которая до сих пор не угасает.