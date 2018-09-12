Путин высказался о подозреваемых в деле Скрипалей

Президент России Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ.
"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут".
"Я хочу к ним обратиться, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — заключил Путин, которого цитирует РИА Новости.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.