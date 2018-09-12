Путин высказался о подозреваемых в деле Скрипалей

Президент России Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ‍.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут".

"Я хочу к ним обратиться, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — заключил Путин, которого цитирует РИА Новости.