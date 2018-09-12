Глазами болельщика: итоги первого тура Лиги наций

Болельщик с сорокалетним стажем Олег Дмитриев подвел итоги первого раунда на групповом этапе в Лиге наций и рассказал, чем интересен турнир.

В числе игр, которые проанализировал эксперт, есть и поединок сборных Молдовы и Белоруссии, который завершился нулевой ничьей.

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"В матче Молдова-Белоруссия проявилась главная черта постсоветского футбола — игроки не доводят дело до завершающего удара, его не хватает", — сказал Дмитриев.

© Sputnik / Osmatesco Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций 14

По его мнению, чтобы в дальнейшем команды забивали больше, нужно планомерно и продуктивно развивать детский и юношеский футбол.

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Кстати, на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон посетовал на то, что ему не хватает футболистов, которых можно было бы приглашать в основную команду и выразил надежду на то, что в ближайшее время из молодежной сборной в национальную начнет приходить больше игроков.

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В заявке на игру с Белоруссией были всего 19 игроков, в то время как соперники заявили 23 футболиста.