Странный "гугл": поисковик не понимает водителя - угарное видео

В сети распространяется видеозапись, как мужчина, находясь за рулем авто, пытается с помощью голосового запроса узнать у Google свое местоположение.

На кадрах видно, как парень, у которого присутствует сильный акцент, несколько раз пытается произнести фразу: "Окей, Гугл, где я?", но у него ничего не выходит.

Поисковик не понимает, что говорит водитель. В итоге молодому человеку пришлось долго простоять на дороге. Чем история завершилась, неизвестно, так как ролик обрывается после ряда безрезультатных попыток.