Странный "гугл": поисковик не понимает водителя - угарное видео

На кадрах видно, как парень, у которого присутствует сильный акцент, несколько раз пытается произнести фразу: "Окей, Гугл, где я?", но у него ничего не выходит.
Поисковик не понимает, что говорит водитель. В итоге молодому человеку пришлось долго простоять на дороге. Чем история завершилась, неизвестно, так как ролик обрывается после ряда безрезультатных попыток.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.