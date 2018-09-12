На видео запечатлен "Бог", идущий по облакам

Кадры, которые сначала возбуждают неверие, а затем искренне поражают: на камеру запечатлели человеческий силуэт, который шествовал по небу. Среди хмурого и черного штормового неба появился яркий просвет, в котором спустя несколько секунд началось необычное движение.
"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", – говорит во время трансляции автор видеосъемки.
В мгновение ока в светлом просвете среди туч появился отчетливый человеческий силуэт, который "дошел" до края просвета и исчез.
Увиденное повергло всех (и присутствующих, и пользователей соцсетей) в настоящий шок.
В комментариях к видео несложно проследить крики: "Это — знак свыше!". Некоторые подписчики видеоблогера и вовсе заявляют, что на кадрах появился не сам Всевышний, а ангел.
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