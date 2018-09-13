Удивительное видео: пес Джек мчится на Харлее

Кто бы мог подумать, что собаки обожают быструю езду — с ветерком, да еще и на мотоцикле: смотрите, впрочем, это видео, и вы убедитесь сами.

В сети набирает популярность видео, на котором снят водитель, путешествующий со своим псом.

"Это очень смешно! Но при этом пес не боялся, хотя мотоцикл мчался со скоростью больше 100 километров в час", — написали в комментариях пользователи сети.

Собака путешествует в очках. На кадрах видно, что она спокойно переносит дорогу и только поворачивает голову в сторону проезжающих мимо машин.