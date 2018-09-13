Опасный момент: дикие бизоны выбежали на трассу - видео

Бизоны — животные грациозные, но опасные. Встреча с человеком может перерасти в трагедию: в Интернете опубликовано видео, как в Канаде стадо лесных бизонов вышла из леса на трассу.

В настоящее время в дикой природе обитает только 3000 лесных бизонов. Их нынешний ареал включает в себя: канадские Северо-Западные Территории, территорию Юкон, провинции Британская Колумбия. может доходить до пятисот килограмм, и атакуют они без предупреждения. Разъяренный бизон может нестись со скоростью до 50 километров в час. В правилах посещения парков обязательно сказано, что бизоны не любят яркую одежду на туристах и громкие голоса.