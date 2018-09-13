Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает виновными по "делу Скрипалей".
"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети: "и поэтому, опять же, по их словам, доверяют". Она рассказала, что интервью было на русском, в настоящее время его переводят на английский и другие языки.
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