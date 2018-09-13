Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео

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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)
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© RT .

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе, причем цели их были как деловые, так и туристические: об этом они рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает виновными по "делу Скрипалей".

Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Петров и Боширов признались, что бывали в Европе

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети: "и поэтому, опять же, по их словам, доверяют". Она рассказала, что интервью было на русском, в настоящее время его переводят на английский и другие языки.

 

 

 

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (69)

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Теги:
эксклюзив, интервью, Руслан Боширов, Александр Петров, Маргарита Симоньян, Лондон, Политика


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