Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова провела традиционный еженедельный брифинг, в ходе которого прокомментировала актуальные события внешнеполитической повестки.
Прямая трансляция еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова провела традиционный еженедельный брифинг, в ходе которого прокомментировала актуальные события внешнеполитической повестки.
Женщинам часто не нравится, что делают их любимые мужчины, но этот случай выходит абсолютно за все рамки.
Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе, причем цели их были как деловые, так и туристические: об этом они рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.
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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, рассказали о своей поездке в Европу.
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Мэр Вентспилса подарит высшим должностным лицам Латвии бейсболки с надписью "Сделаем Латвию великой".
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что парламентская комиссия по расследованию связей властей и бизнеса не заставит ее замолчать.
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