Капризная жена избила мужа, который ошибся в выборе дорого автомобиля

Если бы "Сказка о рыбаке и золотой рыбке" была написана в наши дни, то эта история выглядела бы так, как на этом видео: муж купил жене Range Rover, а она его избила, потому что хотела Nissan.

На кадрах видно, как мужчина ведет вперед свою жену, у которой на глазах повязка. Муж готовит ей сюрприз, и вот-вот она должна будет снять повязку и начать прыгать от радости – ей в подарок уготован внедорожник Range Rover. Но вместо восторга у благоверной начинается истерика. Женщина толкнула супруга и кидает в него коробку конфет.

"Я хотела чертов Nissan! Это все, что я хотела! Я столько раз тебе говорила, Дэниел!" – кричит она изо всех сил.

Мужчина сначала ведет себя на удивление спокойно, но затем неожиданно набросился на продавца и потребовал поменять подарок. Когда женщина получила то, что хотела, она изменила свой тон, радуется и благодарит мужа.