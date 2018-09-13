Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту

В Кишиневском международном аэропорту в четверг состоялось открытие второй взлетно-посадочной полосы.
Проект по созданию второй взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту состоялся под руководством компании Avia Invest, которая администрирует кишиневскую авиагавань.
Всех гостей церемонии открытия ждал необыкновенный сюрприз — они стали пассажирами первого самолета, взлетевшего и приземлившегося на новой полосе.
"Открытие новой полосы в Кишиневском аэропорту будет иметь огромное значение для всей национальной экономики. В большинстве стран мира воздушно-транспортные услуги составляют значительную часть внутреннего валового продукта. Я бы хотел, чтобы у нас было так же. С увеличением числа предоставляемых услуг и количества пассажиров вырастет и вклад в формирование ВВП", — отметил присутствовавший на открытии министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Генеральный директор Avia Invest Петр Жардан заявил, что "инфраструктура аэропорта соответствует самым высоким европейским стандартам, и это — результат внедренных Avia Invest проектов".
"За последний год мы одновременно начали реализацию сразу нескольких идей и гордимся тем, что успешно справились с задачами. Расширение более чем на две тысячи квадратных метров зоны отправления в зале ожидания, повышение комфорта с помощью специально оборудованных пространств для семей с детьми, открытие нового контрольно-пропускного пункта в зоне транзита, сдача в эксплуатацию второй полосы и реконструкция почти 200 тысяч квадратных метров площади летного поля — все это колоссальный труд", — рассказал Жардан.
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