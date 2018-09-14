Монумент "Наша Победа" поражает своими масштабами

Монумент "Наша Победа" расположен в Нижегородском Кремле: был открыт в мае 2014 года. Автор — член Союза дизайнеров России Игорь Пшеницын. В монументе использовано свыше 15 тысяч фотографий.
Смотрите на видео, как величественно выглядит монумент "Наша Победа", расположенный в Нижегородском Кремле.
Монумент "Наша Победа" расположен в Нижегородском Кремле: был открыт в мае 2014 года. Автор — член Союза дизайнеров России Игорь Пшеницын. В монументе использовано свыше 15 тысяч фотографий.
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