Угарное видео: жена наказала мужа, который не хотел ехать к теще

В Сети стало вирусным видео, на котором женщина наказала мужа за то, что тот не хочет ехать к теще копать картошку

Со стороны ситуация выглядит очень комично. На видео женщина с сумкой стоит на тротуаре с вытянутой рукой в попытке поймать такси или попутку.

Ее муж всеми силами противится этому: мужчина стоит рядом и, двигая пальцем из стороны в сторону, показывает всем проезжающим авто, что останавливаться не надо.

Какое-то время женщина, в надежде, что муж скоро успокоится, терпеливо ожидала окончания перфоманса, но ее терпение быстро закончилось, и она с размаху ударила бедного супруга по лицу.

После первого удара последовал сразу второй, но муж вовремя сообразил, что его жена разгневалась не на шутку, и пустился в бегство.

Пользователи Сети признали ситуацию довольно житейской, а самой распространенной версией, по которой супруг противился поездке, стал визит к теще копать картошку.