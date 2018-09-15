Невероятный чихуахуа зажигает под музыку - убойное видео

Прикольный малыш живет в армянской семье, которая обосновалась в Киеве, и танец - отнюдь не единственный его талант.

В Украине живет удивительная собачка: 7-месячный щенок чихуахуа по кличке "Тайсон" танцует под армянский хит Aram Mp3 Feat Felo "De pari" (английская транслитерация армянского сочетания "Դե պարի", в переводе означающего "Ну, танцуй же"). Видео с зажигательной пляской менее чем за два дня стабильно покоряет сердца многочисленных пользователей соцсетей.

Как рассказал нашим коллегам из Sputnik Армения хозяин собаки, малыш живет в армянской семье, которая обосновалась в Киеве, и воспитывается в патриотическом духе. Тайсон еще поет под музыку дудука, Генделя и некоторые композиции Моцарта, а вот попсу любит не очень.

Напомним, чихуахуа — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа. Есть предположение, что предки этой собаки жили в дикой природе и в эпоху цивилизации тольтеков были одомашнены.