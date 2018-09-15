Жуткое видео: скала обрушилась на отдыхающих на пляже в Греции

На кадрах видно, как от скалы откалывается громадный кусок и падает на пляж, где мирно купались отдыхающие.
Вокруг начинается паника, все кричат и бегут подальше от злополучного места. На видео показано, что падение скалы привело быстрому к затоплению пляжа.
По словам автора видеозаписи, он фотографировал окрестности, когда услышал треск скалы. Молодой человек повернулся в сторону звука и увидел толпу, спасающуюся от падающих камней.
Когда очевидец начал снимать видео, от скалы отвалился второй кусок, который был гораздо больше предыдущего. Глыба завалила часть пляжа и вызвала "маленькое цунами", напугав отдыхающих.
Кроме того, упавшая скала опрокинула несколько лодок с отдыхающими.
По некоторым данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.
Греческий пляж Наваджио считается одним из красивейших в мире. Его со всех сторон окружают отвесные белые известняковые утесы высотой до 200 метров, поэтому добраться до него можно только по воде.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.