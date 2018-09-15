Жуткое видео: скала обрушилась на отдыхающих на пляже в Греции

На острове Закинф в Греции на пляж с отдыхающими обрушилась скала - смотрите страшное видео, которое заснял один из очевидцев.

На кадрах видно, как от скалы откалывается громадный кусок и падает на пляж, где мирно купались отдыхающие.

Вокруг начинается паника, все кричат и бегут подальше от злополучного места. На видео показано, что падение скалы привело быстрому к затоплению пляжа.

По словам автора видеозаписи, он фотографировал окрестности, когда услышал треск скалы. Молодой человек повернулся в сторону звука и увидел толпу, спасающуюся от падающих камней.

Когда очевидец начал снимать видео, от скалы отвалился второй кусок, который был гораздо больше предыдущего. Глыба завалила часть пляжа и вызвала "маленькое цунами", напугав отдыхающих.

Кроме того, упавшая скала опрокинула несколько лодок с отдыхающими.

По некоторым данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Греческий пляж Наваджио считается одним из красивейших в мире. Его со всех сторон окружают отвесные белые известняковые утесы высотой до 200 метров, поэтому добраться до него можно только по воде.