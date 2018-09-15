Дамы бьются в истерике, а мужики очумели: румын "срывает" корону с Майкла Джексона - видео

В одном из самых популярных телешоу в мире — франшизе "Голос" часто можно встретить талантливых певцов.
Одним из таких открытий стал румынский певец Богдан Иоан. Музыкант выступает в различных стилях — от электроники и попа до хауса. Он покорил жюри своим исполнением трогательного хита Earth Song Майкла Джексона.
С первой же секунды все четыре наставника поворачиваются и в восторге лицезреют выступление симпатичного молодого человека. А зал аплодирует стоя несколько минут. Впрочем, смотрите на видео сами.