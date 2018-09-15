Страшное видео - последствия обрушившегося на США урагана "Флоренс"

По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, погибли из-за обрушившегося на США урагана "Флоренс". Удар стихии оставил без электричества более 900 тысяч человек. На пути "Флоренс" оказались более 10 миллионов человек. Власти объявили режим ЧС в ряде штатов и в столице страны. В прибрежных районах Южной и Северной Каролины проводится эвакуация. На Восточном побережье США отменили более 1000 авиарейсов. По оценкам синоптиков, скорость ветра ослабла с 215 до 150 км/ч. Сначала урагану присваивали 4-ю из 5-ти категорий опасности и называли "самым страшным в этом сезоне".